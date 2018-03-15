ВР розгляне подання на Бакуліна, призначення голови НБУ, омбудсмена і членів Рахункової палати (наживо)

Також народні депутати знову спробують затвердити порядок денний своєї роботи на восьму сесію.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне подання Генеральної прокуратури на народного депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Бакуліна, а також питання звільнення і призначення нового голови Національного банку, призначення уповноваженого ВР з прав людини і членів Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, у поданні ГПУ просить парламент надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Бакуліна.

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Сьогодні парламент також має завершити розгляд законопроекту про Дисциплінарний статут Національної поліції.

Крім того, депутати розглядатимуть низку питань щодо будівництва та містобудування.

Також Верховна Рада у другому читанні розглядатиме законопроект про дипломатичну службу.

Крім того, планується розгляд питання щодо встановлення співвідношення між комітетами парламенту, предметів їх відання зі сферами діяльності міністерств.

Також депутати знову спробують затвердити порядок денний своєї роботи на восьму сесію.

Серед іншого, сьогодні до розгляду планується законопроект про Установу бізнес-омбудсмена, а також президентський законопроект, що стосується інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги.

Трансляція: телеканал 112 Україна