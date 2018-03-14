Ірина Луценко і 65 депутатів об’єднались в ініціативу «Чужих дітей не буває».

У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об’єднання «Чужих дітей не буває», яке ставить в пріоритеті законодавче забезпечення прав дітей в Україні. Про створення депутатського об’єднання заявила на брифінгу його ініціатор Ірина Луценко.

«65 народних депутатів висловили бажання приєднатися до цього міжфракційного об’єднання. В ньому є як представники коаліції – Блоку Петра Порошенка і Народного Фронту, так і представники опозиції – Опозиційного блоку, Радикальної партії, Батьківщини, Самопомочі», - повідомила Ірина Луценко.

Серед учасників міжфракційного об’єднання вона назвала Ірину Геращенко, Артура Герасимова, Марію Іонову, Тетяну Ричкову, Максима Бурбака, Олександра Третьякова, Людмилу Денисову, Ігоря Лапіна, Ольгу Червакову, Юрія Павленка, Дениса Силантьєва, Андрія Іванчука та інших депутатів.

За словами Ірини Луценко, основним напрямком діяльності об’єднання «Чужих дітей не буває» стане вдосконалення українського законодавства в питанні захисту прав неповнолітніх громадян.

«Ми об’єднали зусилля в написанні законодавчих актів, які дадуть можливість розвиватись дітям і захищати, перш за все, багатодітні родини, неповні сім’ї, де є лише мама і дитина. Також маємо намір боротися з насильством в сім’ї, захищати дітей від сексуальної експлуатації, торгівлі людьми», - заявила Ірина Луценко, закликавши інших народних депутатів доєднатися до спільної ініціативи.

Раніше на ранковому засіданні Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №2016 про захист дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації. Ініційований Іриною Луценко проект закону встановлює кримінальну відповідальність за дії сексуального характеру по відношенню до осіб, які не досягли 16 років. Документ підтримали 241 народний депутат.