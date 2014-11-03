Військовий експерт визначив найскладніші ділянки зони АТО за підсумками доби
08:22, 03 листопада 2014Політика
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В зоні АТО за минулу добу тривали бойові дії, незважаючи на перемир'я.
REUTERS
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"Найгарячішими точками в зоні АТО за минулу добу були н.п. Старий Айдар (4 обстріли), Кримське і Павлопіль (по 2 обстріли)", - написав він.
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Нагадаємо, вчора стало відомо, що сили АТО зачистили від бойовиків новий термінал аеропорту Донецька.
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