Військовий експерт визначив найскладніші ділянки зони АТО за підсумками доби

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Найгарячішими точками в зоні АТО за минулу добу були н.п. Старий Айдар (4 обстріли), Кримське і Павлопіль (по 2 обстріли)", - написав він.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: бойовики обстріляли блокпости на трасі Бахмутка та донецький аеропортТакож війська бойовиків і РФ наносили вогневі удари по позиціях сил АТО поблизу н.п. Орловське, Дебальцеве, Черевковка, аеропорт м. Донецьк.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що сили АТО зачистили від бойовиків новий термінал аеропорту Донецька.