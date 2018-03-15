Савченко підозрюють у співучасті та підготовці державного перевороту - Геращенко

Геращенко вважає, що може бути підняте питання позбавлення Савченко депутатської недоторканності та звання Героя України.

Народного депутата Надію Савченко підозрюють у співучасті та підготовці державного перевороту в Україні у справі голови центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в єфірі "112 Україна". На питання журналістів, у чому саме підозрюють Савченко у "справі Рубана" радник МВС відповів: "Її підозрюють у співучасті та організації підготовки до перевороту. Савченко останній рік їздила по військових частинах, займалася, скажімо так, агітацією підривної діяльності".

Читайте такожЛуценко попросить у Ради дозволу на арешт Савченко, якщо вона не прийде на допитРадник міністра внутрішніх справ вважає, що може бути підняте питання про позбавлення Савченко депутатської недоторканності.Також, на думку Геращенка, президент Петро Порошенко може позбавити Савченко звання Героя України, якщо підозри підтвердяться.

"Звання Героя України присуджується президентом України. Якщо ті підозри, про які я кажу, підтвердяться, то, я вважаю, президент ухвалить рішення про відкликання звання Героя України із Савченко", - зазначив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко викликають 13 березня до СБУ на допит у справі керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Савченко не явилася на допит у зв'язку з перебуванням у відрядженні в Страсбурзі. Пізніше Савченко опублікувала у Facebook фотокопію листа на ім'я голови СБУ Василя Грицака з обіцянкою прибути на допит в разі особистого оповіщення.