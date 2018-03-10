Видавництво проросійських книг і критика євроінтеграції - СБУ оприлюднила доповідь щодо Рубана
Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила доповідь щодо діяльності голови Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
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Документ складається з 26 слайдів, на яких зображена антиукраїнська діяльність Рубана, починаючи з 2004 року. Так, за даними СБУ, видавництва Рубана за підтримки російського уряду випускали проросійські книги, які принижують українську державність.
Крім того з початку 2013 року він був активним учасником ГО "Український вибір", очолюваної кумом президента РФ Віктором Медведчуком. Інформація про діяльність Рубана з сайту організації видалена, однак збереглися кешовані копії сторінок з цитатами підозрюваного, який висловлювався за "митний союз" з Росією і критикував євроінтеграційні процеси України.
Також у доповіді наголошується, що на початку створення сайту "Офіцерського корпусу", його сторінки були наповнені проросійськи орієнтованими матеріалами, але різко змінили тональність з початку Революції Гідності.
Як повідомляв УНІАН, Рубана затримали 8 березня на лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції. Він прямував з окупованих територій і в його вантажівці знайшли зброю та боєприпаси. У повідомленні про підозру Рубана звинувачують у підготовці терористичного акту і незаконному володінні зброєю.
Рубан звинувачення відкидає і стверджує, що був лише водієм, а про зброю в автомобілі нічого не знав. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту без права внесення застави.