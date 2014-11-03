Посли країн ЄС завтра зберуться обговорити псевдовибори бойовиків на Донбасі
12:04, 03 листопада 2014Політика
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Комітет з політики і безпеки ЄС, який засідає на рівні послів при Євросоюзі, у вівторок обговорить псевдовибори в ДНР і ЛНР та інші події в Україні.
REUTERS
Про це повідомив РИА Новости європейський дипломат.
"Завтра країни-члени обговорять вибори, а також інші події в Україні на засіданні Комітету з політики і безпеки", - сказав співрозмовник агентства.
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Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні напередодні заявила, що проведені угрупованнями "ДНР" і "ЛНР" вибори нелегітимні і є перешкодою до врегулювання кризи.
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