Посли країн ЄС завтра зберуться обговорити псевдовибори бойовиків на Донбасі

Про це повідомив РИА Новости європейський дипломат.

"Завтра країни-члени обговорять вибори, а також інші події в Україні на засіданні Комітету з політики і безпеки", - сказав співрозмовник агентства.

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Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні напередодні заявила, що проведені угрупованнями "ДНР" і "ЛНР" вибори нелегітимні і є перешкодою до врегулювання кризи.