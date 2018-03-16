Комітет ВР може розглянути подання щодо позбавлення Савченко недоторканості вже наступного тижня

Це може відбутися, якщо Надія Савченко вже сьогодні ознайомиться зі змістом подання генпрокурора.

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України може розглянути подання щодо позбавлення народного депутата України Надії Савченко депутатської недоторканості.

Про це телеканалу "112 Україна" заявив голова комітету Павло Пинзеник.

"В принципі, по моїх підрахунках, якщо уявити собі, що Надія Савченко, скажімо, ознайомлюється зі змістом подання сьогодні, то це (розгляд комітетом подання - УНІАН) може бути і наступного тижня", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 березня, генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо притягнення до відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Луценко просить парламент дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, в іншому поданні просить парламент дати згоду на затримання Савченко, в третьому – дати згоду на обрання Савченко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В своєму листі на ім'я голови Верховної Ради України Андрія Парубія генпрокурор зазначає, що до подань додаються матеріали, де міститься обґрунтування щодо цих подань на 174 аркушах.

15 березня Луценко у ВР заявив, що “у слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко - народний депутат України - особисто планувала..., особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе”. Луценко наголосив, що правоохоронці мають незаперечні докази.