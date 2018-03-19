Рада вже завтра може почати розгляд законопроекту про нацбезпеку – Парубій

Голова Верховної Ради України очікує, що сьогодні буде рішення комітету з нацбезпеки щодо законопроекту.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що у вівторок, 20 березня, парламент розгляне законопроект про національну безпеку України (№8068) у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій заявив на брифінгу.

За його словами, сьогодні на засіданні робочої групи, до складу якої входять члени Комітету з питань національної безпеки і оборони, мають бути напрацьовані рекомендації до даного законопроекту. Він наголосив, що важливо врахувати рекомендації представників ЄС і НАТО щодо проекту закону.

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Голова ВР очікує, що сьогодні буде рішення комітету щодо законопроекту. Ймовірність його розгляду завтра, за словами Парубія, залежить від рішення комітету та від політичної волі фракцій та груп парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у Верховній Раді був зареєстрований президентський законопроект про національну безпеку України (№8068).

Проектом закону серед фундаментальних національних інтересів України визначено інтеграцію у європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в ЄС та НАТО, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.

Законопроектом, серед іншого, передбачено цивільний контроль над сектором безпеки та оборони, призначення міністра оборони, його заступників з числа цивільних осіб.

Згідно з документом, сектор безпеки та оборони України складається з чотирьох взаємопов'язаних складових: сили безпеки; сили оборони; оборонно-промисловий комплекс; громадяни та громадські об'єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс 3 лютого на зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком у Пентагоні закликав ухвалити закон про нацбезпеку України.