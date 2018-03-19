Україна просить країни ЄС ввести санкції проти 140 причетних до "виборів Путіна" у Криму осіб

За словами речника МЗС, Україна запроваджуватиме санкції через незаконні вибори російського президента в окупованому Криму, на основі цього списку.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін передав главам зовнішньополітичних відомств країн - членів Європейського Союзу список з близько 140 осіб, причетних до проведення незаконних виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму, та просить запровадити проти них санкції.

Про це у коментарі УНІАН сказала речник МЗС України Мар'яна Беца.

"Сьогодні в ході засідання Групи друзів України перед засіданням Ради ЄС українська сторона на чолі з міністром закордонних справ передала європейській стороні список з приблизно 140 осіб, причетних до організації та проведення незаконного виборчого процесу в окупованому Криму", - повідомила вона.

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"Ми передали його нашим партнерам і розраховуємо на те, що будуть введені санкції щодо цих осіб. Це ті особи, які брали безпосередню участь в організації і в проведенні виборчого процесу і незаконних виборів в окупованому Криму", - підкреслила Беца.

"Також цей список ляже і в основу тих санкцій, які ми плануємо запровадити щодо цих осіб", - відзначила речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, у день річниці незаконної анексії Криму, в Росії пройшли вибори президента. «Голосування» проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

Як заявив президент Петро Порошенко, Україна буде домагатися невизнання світом «виборів» президента РФ в окупованому Криму і введення санкцій проти їх організаторів.

Євросоюз не визнає проведення Росією виборів в окупованому Криму. Відповідну заяву оприлюднила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Свою позицію щодо невизнання виборів у Криму також висловили Канада, Естонія, Норвегія та Франція.

Українські дипломати звернулися до керівництва Організації Об'єднаних Націй з приводу проведення Росією незаконних виборів в Криму.