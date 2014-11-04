Клімкін закликає Захід посилити санкції проти РФ

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Визнавши квазівибори у Східній Україні, Росія в чергове порушила свої міжнародні зобов'язання, зокрема мінські угоди. Цілком очевидно, що Кремль виявив зневажливу поведінку щодо ЄС і західного світу", - цитує міністра "Українська Правда".

"Якщо Захід хоче, щоб Росія вважала його думку важливою і дотримувалася норм міжнародного права, то наступним логічним кроком має стати тиск на Кремль усіма можливими засобами. Це включає в себе посилення санкцій", - підкреслив Клімкін.

За його словами, проведення так званих виборів не змінить ситуації.

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"Це фальсифіковані вибори, з фальшивими спостерігачами, підробленими списками виборців і нелегітимними результатами. Дійсно, деякі регіони Східної України перебувають під контролем проросійських терористів і російських військ. Але це українські регіони - і ми повернемо їх", - зауважив міністр.

Як повідомлялося, раніше Росія офіційно визнала псевдовибори, які були проведені "ДНР" та "ЛНР" минулої неділі. Російська влада також не приховувала, що сприяє їхньому проведенню – зокрема, "виборчі дільниці" були відкриті на території РФ.

Водночас варто зазначити, що проведення голосування є грубим порушенням тристороннього Мінського протоколу.