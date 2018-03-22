"Хотіли "роздягнути до трусів": у Раді стався конфлікт та штовханина між Парасюком і держохороною (фото)

Металошукач спрацював на щось у кишені депутата.

У Верховній Раді України стався конфлікт та штовханина між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком та представниками державної охорони через перевірку речей.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат та охорона сперечалися у холі парламенту.

Читайте такожНа всіх входах у Раду встановили сканери для перевірки речей (фото)

Так, охорона просила його пройти перевірку металошукачем, а він відмовлявся, наголошуючи, що він не хоче цього робити. Після вмовлянь Парасюк все ж погодився відійти за ріг та пройти перевірку металошукачем. Він спрацював на щось у кишені депутата.

На вимогу охорони показати, на що саме зреагував металошукач, Парасюк відмовився і намагався пройти, при цьому стикнувшись з охоронцем.

Буквально одразу до місця прийшов ще один представник керівного складу охорони. Парасюк намагався вже у більш грубій формі прорватися, що спричинило невелику штовханину.

Депутат так і не показав, що у нього в кишені, і в буквальному сенсі втік з першого на другий поверх та забіг до сесійної зали. Охорона ходить довкола дверей до сесійної зали та збуджено про щось перемовляється.

Пізніше в коментарі журналістам Парасюк прокоментував інцидент: "Я у них спитав, до якого ступеня я маю роздягнутися, щоб ви були задоволені?". Також нардеп заявив, що його, ймовірно, хотіли відправити на огляд у спецкімнату та "роздягнути до трусів", однак врешті-решт до цього не дійшло.