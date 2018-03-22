У розташуванні 8-го полку спецпризначення запевнили, що жодного разу не бачили у себе Савченко і Рубана (відео)

Однак від офіційних коментарів військові ухиляються – з журналістами говорили приватно окремі бійці.

Журналісти побували в Хмельницькому біля військової частини А-0553 8-го полку спеціального призначення, котра фігурує як місце зберігання зброї Надії Савченко і Володимира Рубана, а також їх розмов із офіцерами щодо планів на масштабне кровопролиття в Києві.

Про фігуранта цих перемов із прізвищем або позивним "Березень" там уперше чують, ідеться в сюжеті ТСН.

"Якби з офіцерів, ми би знали. Такого прізвища ми навіть не знаємо", - пояснили знімальній групі охоронці КПП на вході до частини. Журналісти намагалися зустрітися з керівництвом військової частини та хотіли на власні очі побачити той кабінет, де була встановлена прихована камера та записувалася показана у Верховній Раді розмова. Однак на режимному об’єкті стороннім у цьому відмовили.

На оперативному відео СБУ неможливо розпізнати, де саме його знімали, обличчя співрозмовників Савченко та Рубана закриті. З розмови лише зрозуміло, що йдеться про зраду. "Не революція, я пропоную переворот. Їх треба прибрати фізично. Причому всіх і зразу. Це є один метод. Один день і тільки зсередини", - пояснювала тоді народний депутат.

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За даними слідчих, на території військової частини зберігався арсенал зброї, який Рубан у листопаді минулого року вивіз з неконтрольованої території Донбасу. Саме ці боєприпаси, вочевидь, планували використовувати заколотники в реалізації своїх намірів у Києві. Яким саме чином арсенал потрапив на територію військової частини в Хмельницькому і чи зберігався там під контролем СБУ, з’ясувати так і не вдалося – керівництво частини цю інформацію не коментує, а чергові на КПП та військові, які там служать, запевняють, що Рубана і Савченко ніколи не бачили. "Ми ж позмінно. Під час нашої зміни не було. Рубана я взагалі не знаю в обличчя, але Савченко б упізнав. Тут на територію ніхто не зайде, кішка – не те що Савченко б тут проникла", - запевнив один із охоронців.

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Не вдалося знімальній групі потрапити й на полігон, де Рубан та Савченко 1 грудня стріляли з крупнокаліберної гвинтівки. ТСН звернулася до генштабу Збройних сил України з проханням відвідати військову частину, де проходили ці перемовини, а також зберігалася зброя, завезена з території так званої "ДНР". У цьому проханні відмовили з посиланням на слідчі дії.