Литвин: дехто в парламенті чекає певної вказівки

Лідер фракції Блоку Литвина в парламенті Володимир ЛИТВИН заявляє, що голова Верховної Ради України Арсенію ЯЦЕНЮК зобов’язаний вести засідання Верховної Ради, незважаючи на те, що домовленості не досягнуті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив в інтерв’ю журналістам, підкресливши, що з цього приводу він звернувся до А.ЯЦЕНЮКА.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що о 13.00 продовжиться Погоджувальна рада лідерів фракцій парламенту з метою знайти спільну позицію у питанні НАТО.

Він наголосив, що у ВР необхідно ставити на голосування всі проекти постанов, що стосуються НАТО.

В.ЛИТВИН підкреслив, що все, що відбувається в парламенті, «межує зі злочином перед людьми».

При цьому він підкреслив, що його фракцію, «на превеликий жаль, не хочуть слухати і чути».

За словами В.ЛИТВИНА, все це пояснюється тим, що тривають «переговори кулуарного ґатунку».

Також В.ЛИТВИН висловив думку, що на сьогодні про дострокові вибори мова не йде, бо якщо вони відбудуться, то «деякі політичні сили остаточно програють».

Він підкреслив, що в цьому не зацікавлений, «насамперед, Президент України».

«Я глибоко переконаний, що Верховна Рада заблокована через те, що не має самостійності при прийнятті остаточного рішення, щоб ВР працювала», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він вважає, що дехто в парламенті «чекає певної вказівки».

В.ЛИТВИН наголосив, що події в парламенті є «відгомоном тієї президентської кампанії, заручником якої опинилася Верховна Рада України».

«Мені жаль і прикро, що лідери фракцій ведуться на це, що не вони ведуть, а йдуть туди, куди їх ведуть», - наголосив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, А.ЯЦЕНЮК не виключає, що сьогодні о 16.00 відбудеться вечірнє пленарне засідання парламенту.

Водночас, за словами А.ЯЦЕНЮКА, під час Погоджувальної ради лідери фракцій не дійшли остаточної згоди щодо проекту постанови відносно НАТО. Разом з тим А.ЯЦЕНЮК наголосив, що Погоджувальна рада буде продовжуватися, і о 13.00 депутати спробують знайти єдину позицію у питанні НАТО та відносно Протоколу порозуміння.