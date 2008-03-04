Томенко каже, що БЮТ може допомогти Януковичу наметами

Блок Юлії Тимошенко наполягає на підписанні політичними силами документу, що дозволить розблокувати роботу Верховної Ради і системно працювати народним депутатам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Він наголосив, що БЮТ підтримує «будь-який варіант, який дає можливість розблокувати роботу Верховної Ради України і системно працювати в парламенті».

За словами М.ТОМЕНКА, Блок Юлії Тимошенко категорично проти того, щоб Верховна Рада була «парламентом одноразового використання». Він зауважив, що БЮТ не пропонував жодного проекту парламентської постанови щодо НАТО, водночас фракція Партії регіонів вже запропонувала 5 проектів постанов з даного питання.

М.ТОМЕНКО переконаний, що депутати мають підписати політичний документ, щоб забезпечити щоденну продуктивну роботу парламенту. За його словами, фракція БЮТ не підтримує того, щоб роботу парламенту було розблоковано на один день для продовження терміну дії нинішньої Верховної Ради.

За його словами, парламент має не тільки займатися питанням НАТО, а також повинен щоденно «реагувати на виклики суспільства, ухвалювати законопроекти, відмінити недоторканість».

Коментуючи заяви представників фракції Партії регіонів щодо можливості проведення масових акцій в Україні проти НАТО, М.ТОМЕНКО зазначив, що БЮТ може допомогти їй забезпечити громадський порядок під час таких акцій. За його словами, у БЮТ є досвід організації масових заходів. «Ми можемо допомогти їм наметами», - додав М.ТОМЕНКО.

«Вони життя своє присвятили НАТО, а ми хочемо життя присвятити українському народу, ми хочемо, щоб парламент не лише питання НАТО розглядав, а й всі актуальні і нагальні питання», - наголосив М.ТОМЕНКО.