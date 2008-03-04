Горбулін вважає, що Росія вибрала не найкращий спосіб

Директор Інституту проблем національної безпеки, академік Володимир ГОРБУЛІН вважає, що Росія використовує свої енергетичні можливості у веденні політичного діалогу з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в рамках засідання круглого столу на тему: «Гарантії безпеки України у контексті Будапештського меморандуму 1994 року». Круглий стіл організовано громадсько-політичним об’єднанням «Український форум».

«Я вважаю, що Росія, безумовно, використовує свої енергетичні можливості у проведенні політичного діалогу з Україною», - сказав В.ГОРБУЛІН.

За його словами, це не найкращий спосіб доводити свою точку зору у двосторонньому діалозі між країнами.

Коментуючи ситуацію з обмеженням Росією поставок газу до України, В.ГОРБУЛІН зазначив, що не має матеріалів щодо боргів України за газ за останні місяці 2007 року, «але чомусь виникає питання: як тільки приходить до посади прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, у нас одразу з Росією виникають труднощі».

В.ГОРБУЛІН вважає, українська і російська влада повинна повідомити своїм громадянам, в чому дійсно полягає суперечка. «Але, на жаль, цього не робить ні українська, ні російська сторона», - додав він.