Ющенко на два дні поїде в Казахстан

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5-6 березня перебуватиме з офіційним візитом у Казахстані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу для преси.

За її словами, візит матиме гуманітарну місію – відкриття Року України у Казахстані.

Урочиста церемонія відбудеться 5 березня одразу після зустрічі віч-на-віч президентів України та Казахстану В.ЮЩЕНКА і Нурсултана НАЗАРБАЄВА.

За словами прес-секретаря, на церемонії відкриття заплановано виступ Президента України, відзначення відомих громадян Казахстану нагородами, а також святковий концерт.

Також І.ВАННИКОВА нагадала, що у ході візиту планується відкриття в Астані пам’ятника Тарасу Шевченку, так само як невдовзі у Києві вдбудеться відкриття пам’ятника казахському народному поету Джамбулі Джамбаєву.

Крім того, Президент України планує зустрітись з прем’єр-міністром Казахстану Каримом МАСИМОВИМ і головою Меджлісу Казахстану Асланом МУСІНИМ.

Також В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з представниками української діаспори.