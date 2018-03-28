Отруєння Скрипаля: які країни не "покарали" Росію й не видворили її дипломатів

Серед міжнародних організацій жодним чином не відреагували Рада Європи та ОБСЄ.

Лише п’ять країн Євросоюзу жодним чином не покарали Росію за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Великій Британії.

Про це свідчить підрахунок, проведений "Європейською правдою".

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До цього часу Австрія, Кіпр, Греція, Словенія та Португалія не заявили про видворення російських дипломатів чи відкликання своїх послів з РФ для консультацій.

При цьому Австрія та Словенія публічно заявляли, що не видворятимуть дипломатів.

Крім того, на Балканах лише Сербія і Боснія не долучилися до видворення дипломатів. Жодним чином не "покарали" Росію також Ватикан і Туреччина.

Як повідомляв УНІАН, 27 країн і НАТО ухвалили рішення видворити 151 російського дипломата у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії.