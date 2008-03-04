БЮТ і НУ-НС підуть в обхід?

Фракції БЮТ та НУ-НС наполягають на проведенні сьогодні пленарного засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час Погоджувальної ради лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО запропонував відійти від питання НАТО і розглянути на вечірньому пленарному засіданні парламенту законопроекти щодо зняття депутатської недоторканності та пільг, а також про забезпечення діяльності парламентської опозиції.

За словами В.КИРИЛЕНКА, як компроміс можна було б поставити на голосування усі зареєстровані проекти постанов щодо НАТО.

У свою чергу, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО зауважив, що роботу Верховної Ради має бути поновлено шляхом підписання протоколу порозуміння.

Він наголосив, що оптимальним варіантом була б розробка єдиного проекту постанови щодо НАТО. «Але оскільки його немає, то треба поновлювати у будь-якому разі роботу ВР», - сказав І.КИРИЛЕНКО.