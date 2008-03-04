Янукович відкоментував Богатирьову

Фракція Партії регіонів виступає проти проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Віктор ЯНУКОВИЧ, коментуючи відповідну заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.

«Ми проти того, щоб почати процедуру дострокових виборів», - сказав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що у разі проведення дострокових виборів, і якщо коаліція доведе свою неспроможність керувати країною, Партія регіонів візьме участь у дострокових виборах до ВР.

«І ми свій результат підтвердимо, а, скоріше за все, він буде кращим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може розпочати консультації щодо розпуску парламенту, якщо Верховна Рада України найближчими днями не відновить свою роботу.