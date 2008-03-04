Огризко заспокоює Європу: транзит газу продовжиться в нормальному режимі

Транзит російського газу до Європи через територію України продовжиться в "нормальному режимі", незважаючи на скорочення поставок "Газпромом" газу в Україну.

У цьому сьогодні запевнив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, який перебуває з візитом у Варшаві, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня «Газпром» скоротив поставки газу до України на 35% через невирішені проблеми із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий в листопаді-грудні 2007 року і відсутністю умов поставок у 2008 році.

Сьогодні, 4 березня, офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що у зв`язку з неплатежами української сторони за російський газ «Газпром» скорочує поставки газу до України з 20:00 за московським часом 4 березня ще на 25%. Таким чином, Україна одержуватиме на 50% газу менше, ніж було заплановано.

За даними «Газпрому», на 10:00 за московським часом 4 березня, поставки російського газу до України становлять 104 млн. куб. м на добу, що відповідає 75% від добових планових обсягів.

У свою чергу НАК «Нафтогаз України» заявив, що може гарантувати безперебійний транзит для європейських споживачів доти, доки це не загрожуватиме енергетичній безпеці України.

Компанія відзначає, що у разі, якщо «Газпром» продовжить й надалі грубо порушувати технічні угоди між двома країнами, знижуючи обсяги поставок середньоазіатського газу до України, НАК «Нафтогаз України» залишає за собою право перейти до адекватних і асиметричних дій для захисту інтересів споживачів України.