"Будеш лизати зад": Савченко в суді облаяла прокурора

Надія Савченко емоційно відреагувала на промову прокурора.

Народний депутат Надія Савченко під час засідання в апеляційному суді в четвер облаяла прокурора і порадила йому "лизати зад" своєму начальству.

Про це заявив сам прокурор під час судового засідання у справі Надії Савченко, передає Depo.ua.

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"Під час минулої своєї промови я заявив, що Александров і Єрофєєв в тій частині, де вони прийшли і не здійснюють терористичний акт і вбивства на території власної держави, виглядають краще. Я вважаю, що подане клопотання є необґрунтованим і спрямоване на затягування судового розгляду", - заявив Климович.

Надія Савченко емоційно відреагувала на його промову.

"Своїм дурним язиком в прокуратурі будеш лизати зад своєму начальству", – сказала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат кількох скликань, Герой України Степан Хмара висловив бажання взяти на поруки звинувачують у підготовці терактів і повалення державної влади Надію Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.