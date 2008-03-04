В кріслі Яценюка всівся регіонал
16:06, 04 березня 2008Політика
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Нардепи заблокували трибуну та президію
Народні депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, крім того, вони заблокували кріслами двері, через які до сесійної зали входить голова ВР.
В залі пройшло свого роду імпровізоване засідання фракції Партії регіонів, під час якого лідер фракції Віктор ЯНУКОВИЧ поговорив з депутатами.
Після цієї розмови майже половина фракції пішла блокувати трибуну. В кріслі голови ВР сидить народний депутат України Олексій ЖУРАВКО (фракція Партії регіонів).
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