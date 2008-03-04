В кріслі Яценюка всівся регіонал

Народні депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, вони заблокували кріслами двері, через які до сесійної зали входить голова ВР.

В залі пройшло свого роду імпровізоване засідання фракції Партії регіонів, під час якого лідер фракції Віктор ЯНУКОВИЧ поговорив з депутатами.

Після цієї розмови майже половина фракції пішла блокувати трибуну. В кріслі голови ВР сидить народний депутат України Олексій ЖУРАВКО (фракція Партії регіонів).