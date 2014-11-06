Акунін вважає, що в Криму треба провести справжній референдум

Про це він сказав на літературному фестивалі в польському Кракові, передає Інсайдер.

"Ось, я на один день зроблений імператором Російської держави (чи віддав би Акунін Крим - один з перших питань глядачів - ред.) Я б провів референдум з тривалою підготовкою та під суворим наглядом. І нехай самі кримчани вирішують, куди їм рухатися - туди, сюди або самим по собі", - вважає письменник.

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"Але, по-перше, це ж крадіжка посеред білого дня. А по-друге, виходить, ми живемо в той час, коли головна проблема не вкрасти щось, а легалізувати вкрадене", - зазначив Акунін.

Нагадаємо, раніше опозиційні політики Росії Олексій Навальний і Михайло Ходорковський заявили, що не збираються йти з окупованого півострова, якщо обіймуть посаду президента.