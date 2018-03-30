Канада пояснила, чому поки що не збирається скасовувати візи для українців

Канада зберігає візові вимоги з метою запобігання нелегальній міграції.

Канада наразі не збирається скасовувати візи для громадян України, бо вона не відповідає необхідним критеріям для запровадження безвізового режиму.

Про це йдеться у відповіді уряду Канади на звіт "Підтримка Канадою України в час кризи та збройного конфлікту", підготовленого Постійним комітетом з національної оборони Палати громад Канади.

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"Уряд Канади налаштований вітати усіх справжніх відвідувачів та полегшувати їм подорож, але в даний момент активно не обмірковує перегляд візових вимог до України", - йдеться у повідомленні уряду Канади.

У цьому зв'язку сказано, що візові вимоги Канади є нормою для громадян більшості країн.

Також сказано, що "візові вимоги Канади є найбільш ефективним інструментом одночасно для виявлення та стримування нелегальної міграції".

"Рішення про скасування чи запровадження візових вимог приймаються з врахуванням кожного конкретного випадку і ґрунтуються на ретельному всебічному урядовому аналізі, визначеному у візовій політиці Канади", - заявляють канадські урядовці.

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"Ці критерії враховують соціально-економічні умови країни, міграційні тренди, репутацію щодо дотримання прав людини, ідентифікаційні документи та паспортний режим, можливості прикордонного контролю та ситуацію з безпекою. Скасування віз здійснюється відповідно до оцінки, коли переваги від цього для канадців та канадських інтересів переважатимуть ризики", - заявляють в уряді Канади.

Також сказано, що Канада не скасовує візи на взаємній основі, не має виключень для звільнення від візових вимог специфічним групам відвідувачів, в тому числі особам, що мають дипломатичні паспорти або бізнесменам.

Водночас, зазначається, що уряд Канади уважно слідкує за ситуацією в Україні, але "наразі не має планів переглядати візові вимоги для України, оскільки Україна не відповідає критеріям Канади для безвізового режиму".