Канада пояснила, чому поки що не збирається скасовувати візи для українців
Канада наразі не збирається скасовувати візи для громадян України, бо вона не відповідає необхідним критеріям для запровадження безвізового режиму.
Про це йдеться у відповіді уряду Канади на звіт "Підтримка Канадою України в час кризи та збройного конфлікту", підготовленого Постійним комітетом з національної оборони Палати громад Канади.
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"Уряд Канади налаштований вітати усіх справжніх відвідувачів та полегшувати їм подорож, але в даний момент активно не обмірковує перегляд візових вимог до України", - йдеться у повідомленні уряду Канади.
У цьому зв'язку сказано, що візові вимоги Канади є нормою для громадян більшості країн.
Також сказано, що "візові вимоги Канади є найбільш ефективним інструментом одночасно для виявлення та стримування нелегальної міграції".
"Рішення про скасування чи запровадження візових вимог приймаються з врахуванням кожного конкретного випадку і ґрунтуються на ретельному всебічному урядовому аналізі, визначеному у візовій політиці Канади", - заявляють канадські урядовці.
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"Ці критерії враховують соціально-економічні умови країни, міграційні тренди, репутацію щодо дотримання прав людини, ідентифікаційні документи та паспортний режим, можливості прикордонного контролю та ситуацію з безпекою. Скасування віз здійснюється відповідно до оцінки, коли переваги від цього для канадців та канадських інтересів переважатимуть ризики", - заявляють в уряді Канади.
Також сказано, що Канада не скасовує візи на взаємній основі, не має виключень для звільнення від візових вимог специфічним групам відвідувачів, в тому числі особам, що мають дипломатичні паспорти або бізнесменам.
Водночас, зазначається, що уряд Канади уважно слідкує за ситуацією в Україні, але "наразі не має планів переглядати візові вимоги для України, оскільки Україна не відповідає критеріям Канади для безвізового режиму".