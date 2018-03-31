Луценко за рік отримав більше мільйона гривень зарплати

Доходи його дружини становили 240,5 тис. грн зарплати і 252,8 тис. грн депутатської компенсації.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко за 2017 рік отримав 1 млн 302,1 тис. грн доходів - тільки у вигляді заробітної плати.

Про це свідчать дані його декларації.

Крім свого основного доходу у вигляді зарплати, Юрій Луценко також задекларував два подарунка в негрошовій формі загальною вартістю 289,3 тис. грн.

Згідно декларації на поточний момент на банківських рахунках, що належать генпрокурору, зберігаються 1 млн 331,8 тис. грн, 2,9 тис. євро і 11,4 тис. дол. Ще 10 тис. грн він зберігає у вигляді готівки.

Читайте такожТурчинов показав свою декларацію за 2017 рік: понад 2,6 мільйонів гривень доходу та колекція старовинних книг

Дружина генпрокурора Ірина Луценко в той же час задекларувала 240,5 тис. грн заробітної плати та 252,8 тис. грн компенсації на ведення депутатської діяльності. На її рахунках - 2 тис. дол., понад 2,1 млн грн і 1,25 тис. євро. Готівкою вона зберігає 50 тис. грн, 60 тис. євро і 260 тис. дол.

Що стосується транспорту, то Юрій Луценко зазначив, що особистого автотранспорту у нього немає, він користується службовим автомобілем Toyota Camry 2013 року випуску. А ось Ірина Луценко в минулому році купила автомобіль - Mercedes-Benz 2017 року. Його вартість оцінюється в 2,4 млн грн.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко задекларував доходів за минулий рік на 16,3 млн грн.