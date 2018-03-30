Рішення Кремля про видворення українських дипломатів не вплине на захист українських політв'язнів в РФ - МЗС

У МЗС повідомили, що РФ видворила українських дипломатичних співробітників як з посольства у Москві, так із деяких консульств.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що рішення Російської Федерації про видворення 13 українських дипломатів суттєво не вплине на забезпечення консулами України захисту як українським політв'язням, які незаконно утримуються в Росії, так і тим українцям, які перебувають на території цієї країни.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

У зв'язку з рішенням Росії видворити 13 українських дипломатів з РФ, речник наголосила, що "в нас все-рівно залишаються там консули, які будуть забезпечувати захист наших громадян".

Вона сказала, що не називатиме прізвища українських дипломатів, які мають покинути територію РФ, але за її словами "це 13 осіб, не тільки з посольства, але також із наших деяких консульств, не всіх".

"Разом з тим, це не вплине суттєво на захист інтересів громадян України за кордоном, і втому числі наших політичних в'язнів", - наголосила Беца.

У той же час, в МЗС визнали, що через це рішення РФ "буде додаткове навантаження" в роботі тих українських дипломатичних представників, які продовжують працювати в Росії.

"Захист наших громадян не постраждає, ми зробимо все для цього, щоб він не постраждав. Наші консульства не закриті, і залишаються наші консули і (інші) дипломати також", - додала речник.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, МЗС РФ заявило про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, зокрема й України. РФ повідомила, що 13 українських дипломатів мають покинути її територію протягом 48 годин.

Раніше ряд країн, зокрема й Україна, ухвалили рішення видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великій Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломати.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили по 4 російських дипломати, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія й Ірландія - по 1.