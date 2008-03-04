Янукович розсмішив весь зал, а особливо Яценюка

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович погодився на пропозицію спікера Арсенієм Яценюка попрацювати над узгодженим рішенням про розблокування парламенту до ранку середи.

Про це він сказав після виступу Яценюка з трибуни парламенту. Коли Яценюк звернувся до Януковича з запитанням, чи готовий він працювати над постановою щодо НАТО, і запросив його до трибуни, лідер Партії регіонів пожартував: "Ви мені дозволяєте?"

"Та давайте! У нас демократія", - відповів Яценюк і відійшов убік.

"Шановні колеги, на пропозицію голови Верховної Ради попрацювати до завтра до 10 години і знайти рішення, на якому ми наполягаємо...", - сказав Янукович.

Після цього у залі почувся сміх. Найдужче сміявся Яценюк.

"Щоб у державі був порядок, щоб Верховна Рада почала працювати, нам треба знайти рішення... Верховна Рада повинна працювати. Для цього ми повинні знайти узгоджене рішення", - продовжив Янукович.

"Ще раз повторюю. Круглий стіл, який працював тиждень і який ми разом з вами ініціювали, вичерпав свої можливості. Одна з пропозицій була провести депутатські збори – розширити це коло і в цьому залі обговорити це питання. Можливо, ми до цього рішення ще дійдемо", - сказав він.

"На завтра на 10 годину у нас є можливість ще раз попрацювати і ухвалити узгоджену постанову Верховної Ради, яка врахує компроміси з усіх боків", - додав Янукович.

При цьому, на його думку, головною метою має бути унеможливлення в майбутньому "будь-яких провокаційних дій посадовців, які б вони посади не займали".

"Якщо це перші особи нашої держави, вони повинні враховувати, що суспільство і політикум уважно стежать... і без погодження Верховної ради, без офіційного розгляду цих питань, будь-які рішення приймати за український народ, Верховну Раду і уряд неможливо", - сказав Янукович.

Під час виступу Януковича Яценюк то підпирав голову рукою, то спирався на трибуну.

В один з моментів він звернувся до депутата Журавка, який сидів на його місці з ноутбуком: "Там все нормально?"

На це Журавко відірвався від комп’ютера і від мобільного телефону, яким він розмовляв, махнув у бік спікера і сказав: "Так, я охороняю".

Українська правда