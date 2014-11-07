Савченко написала рапорт про звільнення з армії

Про це в п'ятницю повідомив журналістам її адвокат Марк Фейгін у Басманному суді Москви. Його цитує ТАСС.

"Я б хотів сказати, що Надія Савченко подала заяву про звільнення зі збройних сил України, оскільки стала депутатом Ради", - сказав адвокат. Він додав, що захист має намір звернутися в міжнародні інстанції для визнання Савченко військовополоненою". Як зазначив адвокат, в цьому випадку її зможуть обміняти як військовополонену.

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За результатами дострокових парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня в Україні, Савченко була обрана депутатом Ради від партії "Батьківщина". Як пояснив Фейгін, за законами України, військовослужбовці, які перемогли на виборах у парламент республіки, повинні подати рапорт про звільнення із збройних сил протягом 20 діб після офіційного оголошення результатів виборів.

"Це Савченко і зробила. Тепер її рапорт буде розглянуто у встановлений законами України термін", - сказав адвокат.