Стецьків називає поведінку Росії «типовим імперським шантажем»

Член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Тарас СТЕЦЬКІВ називає «типовим імперським шантажем» спроби Росії впродовж двох днів двічі обмежити постачання газу до України в цілому на 50%.

Про це йдеться у коментарі Т.СТЕЦЬКІВА, переданому УНІАН прес-службою Громадянського руху «Народна самооборона».

«Це спроба нав’язати свої правили гри, спроба знову грати з позиції старшого брата, – сказав член депутатської групи «Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ. – Відповідь на такий шантаж має бути однією: спокійно заплатити за спожитий газ і надалі займатися диверсифікацією енергопостачання, впроваджувати енергоощадні технології, збільшити видобуток газу з власних родовищ», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

Газовий конфлікт між Росією та Україною, на переконання Т.СТЕЦЬКІВА, лежить не в економічній, а в політичній площині. Причину такої поведінки Москви народний депутат вбачає в намаганні «пограти мускулами». «Новий Президент Росії хоче показати, що у відносинах з Україною він буде таким самим, як ПУТІН, а то й ще жорсткішим», – вважає депутат.

Водночас він зазначив, що Україна не платитиме за спожитий у 2006 році газ, коли ціна була 95 доларів, за ціною 2007-го – по 130 доларів за тисячу кубічних метрів.

«Саме спожитий у 2006 році газ уряд Віктора ЯНУКОВИЧА закрив у наступному році за новою ціною, – пояснив Т.СТЕЦЬКІВ. – Таким чином, на рівному місці від України вимагають заплатити чи не вдвічі більше, ніж вона завинила насправді. І, звичайно, уряд цього не робитиме – і буде абсолютно правий».

Що стосується боргів за поточний рік, то Т.СТЕЦЬКІВ вважає за необхідне розплатитися з Росією за документами, що будуть представлені. «Однак ці борги не є підставою для такої жорсткої позиції (заяви про скорочення поставок газу до України на 50%) з боку Росії», – сказав народний депутат. За словами Т.СТЕЦЬКІВА, неадекватним діям Росії немає жодного виправдання.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня «Газпром» скоротив постачання газу до України на 35% через невирішені проблем із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий у листопаді-грудні 2007 року і відсутність домовленостей щодо постачання в 2008 році.

Сьогодні, 4 березня, офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що у зв`язку з неплатежами української сторони за російський газ «Газпром» скорочує постачання газу до України з 20.00 мск 4 березня ще на 25%. Таким чином, Україна одержуватиме на 50% газу менше від запланованого.