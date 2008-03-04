Представник НАТО майже не залишив Україні надій на ПДЧ

Спеціальний представник генсека НАТО з Південного Кавказу і Середньої Азії Роберт Сіммонс сумнівається, що на Бухарестському самміті НАТО в квітні Україна і Грузія приєднаються до Плану дій щодо отримання членства в Альянсі.

Про це він сказав в інтерв`ю "Эху Москвы".

"Ситуація з Україною така, що президент, прем`єр-міністр і спікер парламенту просили про ухвалення такого плану, однак я припускаю, що можливо цього не відбудеться, зокрема в зв`язку із громадською думкою", - сказав Сіммонс.

"Але це не мені вирішувати. Це вирішувати будуть члени НАТО. Але в будь-якому випадку мова йде не про вступ до НАТО, а всього лише про роботу і можливу пропозицію плану по підготовці до членства", - додав він.

Сіммонс ще раз підкреслив, що рішення про надання або ненадання ПДЧ Україні і Грузії будуть ухвалювати країни-члени НАТО, але висловив сумнів у тому, що "існують умови для такого консенсусу".

"Ми визнаємо бажання урядів відповідних країн, ми хочемо просуватися в процесі співпраці, інтенсифікації, розширення діалогу. Якщо ви запитуєте мою особисту думку, я щиро кажу, що мені здається малоймовірним, що вони такий план у Бухаресті одержать", - сказав він.

Українська правда