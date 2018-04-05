У Порошенка відмовились назвати прізвища російських дипломатів, видворених з України

В Адміністрації президента послалися на закон про захист персональних даних і зазначили, що "не вбачається можливим надати перелік прізвищ".

В Адміністрації президента України відмовились назвати прізвища 13 російських дипломатів, яких видворили з України через можливу причетність Росії до отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє "Громадське". В Адміністрації президента послалися на закон про захист персональних даних і зазначили, що «не вбачається можливим надати перелік прізвищ та посад дипломатів, які підлягають видворенню».

Раніше стало відомо, що наприкінці березня Україна вислала 13 російських дипломатів у зв’язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. У відповідь Росія вислала таку ж кількість українських дипломатів.

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Сергій Скрипаль є колишнім офіцером російської військової розвідки, якого судили в Росії за шпигунство. Його разом із дочкою Юлією виявили 4 березня непритомними на лавці в парку в Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР).

Британія звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Потім до вислання дипломатів або відкликання з Росії послів вдалися понад 30 країн, які таким чином висловили солідарність із Лондоном. У зв’язку з «справою Скрипаля» вислали понад 150 російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами.