Охендовський: Сподіваюсь, що депутати все ж зможуть прийняти зміни до виборчого закону

Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.

Як зазначається в повідомленні, Голова Комісії ознайомив співрозмовників з перебігом нинішньої виборчої кампанії з позачергових парламентських виборів. Зокрема, він зупинився на ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, де, відповідно до закону про тимчасово окуповану територію, вибори не проводяться. Водночас, їх мешканці матимуть можливість волевиявлення в інших областях України, для чого існує відповідний механізм, який був започаткований на позачергових президентських виборах.

Також Охендовський акцентував увагу іноземних гостей на особливостях підготовки проведення виборів в Донецькій та Луганській областях, частину території яких контролюють незаконні озброєні формування терористичних організацій – так званих ДНР та ЛНР. Тому, за попередніми прогнозами, вибори можливо провести в 13 з 21 виборчого округу на Донеччині та в 5 з 13 виборчих округів на Луганщині.

Читайте такожУ ЦВК сподіваються, що 14 жовтня ВР розгляне зміни до Закону про вибори народних депутатівРазом з тим, Голова Комісії висловив жаль з приводу того, що Верховна Рада так і не спромоглася ухвалити зміни до Закону України ”Про вибори народних депутатів України”. Адже вони, окрім іншого, мали б врегулювати й найбільш чутливе питання - механізм організації голосування військовослужбовців, які виконують завдання в рамках антитерористичної операції.

«Хоча дуже сподіваюсь, що наші парламентарі все ж таки зможуть у режимі позачергового засідання прийняти ці зміни не кінця пізніше поточного тижня», – наголосив Охендовський.

Своєю чергою, Херштедт висловив бажання здійснювати спостереження за виборами в закордонному виборчому окрузі. Зокрема, – на кількох виборчих дільницях на території Російської Федерації. Голова ЦВК пообіцяв Спеціальному координатору місії короткотермінових спостерігачів ОБСЄ всіляке сприяння у вирішенні цього питання, підкреслюється в повідомленні.