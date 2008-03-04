Газпром вимагає переговорів з Україною - інакше відключить ще трохи газу

Якщо українська сторона не повернеться за стіл переговорів завтра, то "Газпром" не виключає ще одного скорочення постачань газу на Україну. Про це заявив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, ВАТ "Газпром" о 20.00 мск скоротив ще на 25% поставки газу до України. Таким чином, сумарне зниження тепер становить 50%.

Нагадаємо, 3 березня «Газпром» скоротив поставки газу до України на 25% - до 104 млн. кубометрів на добу, що відповідає 75% від добових планових обсягів споживання країни.