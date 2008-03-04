У НУ-НС хочуть припинити повноваження ВР, ”не чекаючи указу” Ющенка

Лідер Громадянської партії «Пора», член політради блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Владислав КАСЬКІВ вважає, що єдиним виходом з політичної кризи є зміна складу парламенту через зміну виборчої системи.

Про це йдеться у коментарі В.КАСЬКІВА, переданому УНІАН прес-службою ГП «Пора».

«Ця Верховна Рада має добровільно прийняти рішення про припинення своїх повноважень не чекаючи Указу Президента», – переконаний В.КАСЬКІВ.

Але, за його словами, таке рішення буде злочином, якщо буде прийняте без зміни виборчої системи на користь відкритих списків депутатів.

«Поки депутатів обирає партійне керівництво, а не люди, голосуючи на виборах, безглузде протистояння ніколи не закінчиться. Саме через закриті списки депутати працюють не заради України, а обслуговують інтереси своїх вождів, потираючись животами біля трибуни», - зауважив народний депутат.

Він наголосив, що зміна виборчої системи є єдиним способом привести в політику нові принципи і нових людей та закінчити безглузду війну.

«Тому я переконаний, що необхідно негайно зібрати Раду демократичної коаліції та обговорити ці питання. У свою чергу,«Пора» вже зараз розпочинає підготовку до дострокових парламентських виборів», - зауважив В.КАСЬКІВ.