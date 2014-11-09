Наливайченко порадив, як не стати жертвою теракту

Про це він заявив під час ТСН.Тиждень.

Він повідомив, щоб не стати жертвою теракту, треба відразу телефонувати на "гарячу лінію" Служби безпеки України, якщо помічені підозрілі особи або речі.

Також українську спецслужбу можна повідомляти в будь-який інший доступний спосіб у разі будь-якої підозри або небезпеки.

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"Наприклад, це можна зробити і по електронній пошті. Лінії працюють цілодобово, спецгрупи розгорнуті, а також відбувається контроль за тим, щоб ні диверсанти, ні бойовики не змогли проникнути з тимчасово окупованих територій України", - сказав Наливайченко.

Він зазначив, що для спецслужб головне, щоб люди не були байдужими. Валентин Наливайченко також додав, що Служба безпеки України буде вживати жорсткіших заходів.

Так, вже сьогодні налагоджується серйозна взаємодія з МВС, Міноборони та Прикордонною службою.

Позиція професіоналів - координація, будуть задіяні всі засоби, щоб люди більше довіряли.