Заступником прокурора Одещини стала донька заступника Яреми

7 листопада Горностаєву представили колективу, повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу облпрокуратури.

За даними відомства, Горностаєва "розпочала свій трудовий шлях у прокуратурі Київщини, де пройшла кар’єрними сходами від помічника прокурора до начальника відділу".

Окрім того Горностаєва обіймала посади начальника відділів у ГПУ та прокуратурі Одещини.

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Як зазначає Думская.net, прокурор Одеської області позбувся трьох заступників, які потрапили під закон "Про очищення влади".

Зазначимо, Тетяна Горностаєва є донькою 62-річного Віктора Шокіна - заступника Генпрокурора Віталія Яреми. Шокін був призначений на посаду у червні 2014 року.

У 2002-2007 роках Шокін також обіймав у ГПУ посаду заступника глави відомства - за часів Генпрокурора Святослава Піскуна.