Апеляційний суд залишив у силі вирок росіянину Агєєву - адвокат

Адвокат Віктор Чевгуз оскаржить рішення у Верховному суді.

Вчора, 5 квітня, Апеляційний суд Луганської області залишив у силі рішення суду першої інстанції щодо засудження громадянина Російської Федерації Віктора Агєєва, якого українські військові затримали у складі диверсійно-розвідувальної групи бойовиків на Донбасі, до 10 років позбавлення волі.

Про це написав адвокат Віктор Чевгуз на своїй сторінці Facebook.

"Щойно повернувся з Северодонецька, де вчора відбулося засідання Апеляційного суду Луганської області по кримінальній справі відносно росіянина Віктора Агєєва. На жаль, судді не дослухались до доводів захисту і вирок Новоайдарського районного суду залишили в силі", - написав він.

За його словами, ні його, ні підзахисного Агєєва це рішення не задовольняє.

"За домовленістю з Агеєєвим, я на наступному тижні подам до Верховного суду України касаційну скаргу. Рішення Апеляційного суду не задовольняє а ні мене, а ні Агєєва В., воно не справедливе і не грунтується на вимогах кримінального закону", - зазначив Чевгуз.

Чевгуз підкреслив, що "вирок набрав законної сили і, теоретично, його можуть відправити в одну із колоній для відбування покарання".

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2018 року Новоайдарський районний суд Луганської області засудив до 10 років позбавлення волі росіянина Агєєва 1995 року народження, якого українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків.

Тоді адвокат відзначив, що Агєєву інкримінували участь у терористичній організації, а також незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Сторона обвинувачення просила засудити Агєєва до 12 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Захист хотів оскаржити цей вирок з питань і кваліфікації, і міри покарання.

Агєєва затримали 24 червня 2017 року поблизу с. Жолобок Луганської області.

У Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон Агєєв ще у 2016 році «звільнився в запас».

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

31 липня уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що бойовики включили до своїх вимог звільнення Агєєва.

2 серпня уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Агєєва можна обміняти на громадян України, яких незаконно утримує Росія, але тільки після вироку суду стосовно нього.