Шуфрич: слава Богу, машину не на голову кинули

“У боротьбі за свободу Миколи Рудьковського зазнав невеликих втрат”. Так регіонал Нестор Шуфрич у інтерв’ю Українській правді пояснив, чому ходить з перебинтованою ногою.

У відповідь на уточнююче запитання, чи наїхав нардепу на ногу автомобіль, чи його таки кинули, Шуфрич ствердив: “кинули”. А на зауваження, що “коли машину кидають на ногу, то від ноги мало що залишається…” відповів так: “Слава Богу, не на голову кинули, а на ногу. Ногу придавило колесом, коли опустили автомобіль після спроби перенести його. Приємного було мало, але сподіваюся, що і це теж мине...”

Попри каліцтво Шуфрич цікавиться станом здоров’я й соціаліста Миколи Рудьковського, який став опосередкованою причиною нанесення шкоди здоров’ю нардепа. Каже, “хлопці його відвідують, я з ним зідзвонююсь. Коли мені довелося бути на перев`язці, я зайшов до нього. Лежить, готується до операції. Хірург, що мав провести імплантацію й установити протез, не щодня може прилітати в Україну. Він його прочекав тоді два дні, але потім полетів. Якщо я не помиляюся, то операція планується десь на початку березня”.