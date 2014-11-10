Кабмін спростував інформацію про 1762 загиблих учасників АТО

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, у заяві міністра соціальної політики Людмили Денісової йшлося про членів родин загиблих в АТО військовослужбовців, які отримали право користуватися соціальними пільгами.

Читайте такожБійці АТО почали отримувати посвідчення учасників бойових дій"Наголошуємо, що на сьогодні правом користуватися пільгами відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» отримали 1762 члени сімей загиблих. Хочемо підкреслити, що йдеться саме про членів сімей військовослужбовців, які загинули у зоні АТО", - сказано у повідомленні.

Раніше низка ЗМІ поширили заяву Денісової, нібито статус учасників АТО посмертно отримали 1762 бійці.