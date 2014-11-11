У Львівській облраді 16 депутатів Яценюка вийшли з фракції "Батьківщини"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву від імені депутатів Львівської обласної ради сьогодні під час сесії озвучив голова Львівської обласної ради Петро Колодій.

„З огляду на всі політичні обставини сьогодні, ми – депутати, які обирались від політичної партії «Фронт змін», повністю підтримуємо політичний та європейський курс Арсенія Яценюка, лідера політичної партії «Народний фронт», який згуртував різних представників української громади. Це – досвідчені політики – управлінці, які у найтяжчий для країни час не побоялись взяти на себе відповідальність за долю держави. У зв’язку з наведеним, заявляємо про вихід зі складу партії та фракції ВО «Батьківщина»”, - йдеться у заяві, яку підписали 16 депутатів облради.

Читайте такожУ Полтаві помер новообраний депутат з "Народного фронту"Як зазначила колишня голова фракції Ганна Костюк, з фракції вийшло 16 депутатів і в складі «Батьківщини» залишився лише депутат Іван Стецькович, який був обраний депутатом як член партії «Батьківщина».

«Ми прийшли в раду в складі партії «Фронт змін» і ми продовжуємо підтримувати політичний курс Яценюка. Тому далі працюватимемо окремо», - сказала Костюк.

Причиною виходу з фракції в партії також назвали те, що цілі, поставлені при об’єднанні партій були реалізовані: „Революція Гідності, серед активних учасників якої були представники колишнього «Фронту змін», досягла поставлених завдань: режим Януковича усунено; українці оборали нового президента; політичні в'язні звільнені; Верховна Рада розпущена”.

Регламентна комісія обласної ради вирішує, чи може залишитися фракція «Батьківщина» у Львівській облраді з одним членом.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2013 року з’їзд «Фронту Змін» ухвалив рішення про об’єднання з ВО «Батьківщина» шляхом ліквідації та вступу членів «Фронту Змін» до ВО «Батьківщина». З метою об’єднання «Фронту Змін» та ВО «Батьківщина» депутати місцевих рад усіх рівнів від «Фронту Змін» вступали до «Батьківщини», одночасно припинивши існування фракцій «Фронт Змін".