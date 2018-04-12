В ІС розповіли про плани РФ задіяти свої "консерви" в Гаазі для звільнення "Норду"

Росія хоче вирішити питання звільнення траулера по лінії Європейського суду з прав людини і морського трибуналу в Гаазі.

Російська сторона сильно активізувалася за всіма напрямами у питанні звільнення траулера "Норд".

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», в Україні цим питанням займаються адвокати, яких курирує безпосередньо «заступник голови ради міністрів окупаційної влади Криму І. Михайличенко».

«Також, найближчим часом росіянами планується активізація сприяння у вирішенні даного питання по лінії Європейського суду з прав людини і морського трибуналу в Гаазі, для чого будуть задіяні "консерви" спецслужб РФ в Страсбурзі і Гаазі», – йдеться в повідомленні ІС.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня капітана затриманого в Азовському морі судна "Норд" Володимира Горбенка після внесення застави випустили з ізолятора тимчасового тримання.

Прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик повідомила, що після виходу з ізолятора Горбенко «відвідав лікаря».

25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойоване в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

На затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи.

31 березня капітану «Норда» було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

8 квітня у Держприкордонслужбі поінформували, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію Україні через пропуску «Гоптівка» на Харківщині. Моряків намагалися вивезти до РФ автомобілями з дипломатичними номерами представники російського Генерального консульства. Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ. На них склали адмінпротоколи та повернули в Україну.

Вночі 9 квітня члени екіпажу «Норда» намагалася перетнути адмінмежу через «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.