Голова Інституту нацпам'яті Польщі висунув декілька умов для відновлення співпраці з Україною

Варшава хоче відновлення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні та публікації доробку Польсько-українського форуму істориків.

Відновлення співпраці з Українським інститутом пам’яті стане можливим після виконання українцями декількох умов. Про це заявив голова Інститут національної пам’яті (ІНП) Польщі Ярослав Шарек.

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Україна звернулася до Польщі з пропозицією відновлення співпраці між інститутами нацпам’яті, міністерствами культури та міжнародними комісіями, котрі займаються історичними питаннями. З такою заявою виступив вчора віце-прем’єр України Павло Розенко.

Шарек зазначив, що відновлення співпраці з українцями відбудеться після того, як Україна дозволить полякам проводити пошукові роботи на своїй території, передає Польське радіо. Йдеться про ексгумацію останків польських солдатів і легіонерів, які загинули у 1939 році в районі села Костюхнівка Волинської області, та будівництво місць пам’яті.

Ще однією умовою відновлення співпраці буде також спільна публікація доробку зустрічей Польсько-українського форуму істориків. Робота цього органу, до якого входять учені з обох країн, наразі призупинена. Голова ІНП Польщі сказав, що Інститут готовий проводити наступні зустрічі з українськими вченими, якщо спочатку опублікує польською та українською мовами наукові напрацювання, що були презентовані досі під час цього форуму. «Проте ми дотепер не отримали від української сторони текстів українських авторів, хоча ми можемо їх надрукувати», - сказав голова Інститут нацпам’яті Польщі.

Київ призупинив співпрацю з Інститутом національної пам’яті Польщі та можливі проведення пошуків останків поляків на території України, після знесення у квітні минулого року пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті та інших випадків осквернення і руйнування українських місць пам’яті у Польщі.