МЗС направив чергову ноту протесту Росії через ситуацію на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«У ноті Україна висловила рішучий протест у зв’язку з триваючими актами агресії Росії проти України, наданням підтримки так званим терористичним угрупованням «ДНР» і «ЛНР», продовженням дій, спрямованих на подальшу ескалацію ситуації в Україні, а також нарощуванням угруповань збройних сил Росії поблизу державного кордону», - сказав він.

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За словами Перебийноса, у ноті зазначені конкретні акти таких дій.

Зокрема в ноті йдеться про артилерійсько-мінометні обстріли позицій підрозділів Збройних сил України у районах Донецька, Павлополя, Щастя, Станиці Луганської, проведення низки атак з підтримкою танків на блокпост №37 сил АТО у районі населеного пункту Кримське.

Крім того, в ноті відзначається накопичення військової техніки та особового складу російських збройних сил на території Київського району Донецька, переміщення з території РФ в напрямку населеного пункту Красний Луч Луганської області колон військової техніки у складі 32 танків та 16 гаубиць.

“МЗС України виступило з рішучою вимогою до Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння, зокрема вторгнення збройних сил РФ, у тому числі важкої військової техніки, на територію України, відвести збройні сили РФ від кордону України, розслідувати всі злочини та покарати винних”, - сказав Перебийніс.