МЗС направив Росії ноту протесту з вимогою припинити агресію проти України

16:19, 04 листопада 2014
Політика
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Міністерство закордонних справ України направило ноту Росії у зв'язку з триваючими актами російської агресії проти України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«Вчора МЗС України направило на адресу зовнішньополітичного відомства Росії ноту, в якій висловлюється рішучий протест у зв'язку з триваючими актами агресії Росії проти України, наданням підтримки терористичним угрупованням “ЛНР” та “ДНР”, продовженням дій, спрямованим на подальшу ескалацію ситуації в Україні, а також нарощуванням угруповань збройних сил РФ поблизу державного кордону України», - сказав Перебийніс.

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МЗС вкотре наголошує, що ці дії є грубим порушенням Статуту ООН, норм і принципів міжнародного права, а російська агресія проти України, у тому числі сприяння терористам, є тяжкими злочинами проти міжнародного миру та безпеки, які тягнуть за собою міжнародно-правову відповідальність винних у їхньому скоєнні осіб.

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