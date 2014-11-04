МЗС направив Росії ноту протесту з вимогою припинити агресію проти України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«Вчора МЗС України направило на адресу зовнішньополітичного відомства Росії ноту, в якій висловлюється рішучий протест у зв'язку з триваючими актами агресії Росії проти України, наданням підтримки терористичним угрупованням “ЛНР” та “ДНР”, продовженням дій, спрямованим на подальшу ескалацію ситуації в Україні, а також нарощуванням угруповань збройних сил РФ поблизу державного кордону України», - сказав Перебийніс.

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МЗС вкотре наголошує, що ці дії є грубим порушенням Статуту ООН, норм і принципів міжнародного права, а російська агресія проти України, у тому числі сприяння терористам, є тяжкими злочинами проти міжнародного миру та безпеки, які тягнуть за собою міжнародно-правову відповідальність винних у їхньому скоєнні осіб.