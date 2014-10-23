Через помилку з мовою Януковичу і К° доведеться чекати на рішення суду до 2018 року - ЗМІ

Колишній президент України Віктор Янукович та його соратники, які намагаються скасувати санкції проти них у судовому порядку, можуть перемогти у Суді ЄС, але у них немає підстав чекати на вердикт у своїй справі найближчим часом.

Про це повідомив в коментарі "Європейської правді" один з суддів Суду ЄС (розташований у Люксембурзі - Ред.), який попросив не називати його імені.

"Тривалість процедури в Суді у загальним справах, де зараз знаходяться ці позови - в середньому 24-28 місяців. Додайте цей період до моменту подачі позову - і ви отримаєте час, коли можна очікувати рішення", - заявив він.

Однак, за словами судді, це рішення не буде остаточним.

"У сторін у справі щодо санкцій проти українських чиновників є можливість апеляції в Суді справедливості (вища палата Суду ЄС). Тривалість цієї процедури - 20 місяців. Але, за нашою статистикою, вірогідність того, що апеляція буде задоволена - приблизно 2%", - додав він.

Враховуючи, що позови від українських чиновників були зареєстровані в Суді ЄС у травні 2014 року, остаточне рішення щодо них очікується тільки в 2018 році.

За словами джерела, представники колишньої української влади могли дещо прискорити процедуру, але зробили не кращий вибір мови позову. Всі документи від них представлені англійською мовою.

"Але робочою мовою суду є французька, тому всі процедури в суді проходять французькою та всі іншомовні документи - навіть англомовні - вимагають перекладу. Якби була обрана французька, процедура була б дещо швидшою", - зазначив суддя.

Зараз у суді зареєстровані позови Віктора Януковича, його синів Олександра і Віктора Януковича; Миколи Азарова і його сина Олексія Азарова; Віктора Пшонки, братів Сергія та Андрія Клюєва, Сергія Арбузова, Олександра Клименка, Едуарда Ставицького, Сергія Курченко і Андрія Портнова, повідомили "Європейської правді" в Суді ЄС.