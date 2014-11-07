Штайнмайер: жодна країна не в змозі розв’язати сучасні кризи поодинці

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у відеозверненні до учасників симпозіуму Міжнародного форуму з безпеки, передає DW. "Ви вже зрозуміли те, чого дехто і досі не може збагнути: жодна країна в світі не спроможна розв’язати сучасні кризи поодинці", - заявив Франк-Вальтер Штайнмайер.

Читайте такожШтайнмайер: Мінський меморандум - єдиний шанс вирішення конфлікту в Україні

Німецький дипломат наголосив також на актуальності теми європейської політики безпеки і звернувся до українського досвіду. "Саме тут, у Києві, ми бачили впродовж останніх місяців, як прагнення до демократії може звернути гори", - наголосив Франк-Вальтер Штайнмайер. Водночас на прикладі України глава німецького міністерства закордонних справ пояснив, як швидко питання війни і миру може повернутись на європейський континент, і зауважив, що "те, над чим працювали покоління протягом десятиліть, опинилось під загрозою".

Саме тому, на думку міністра, важливим є просування молодими людьми своєї ідеї вільного і мирного співіснування народів Європи. У цьому випадку вдасться уникнути нового розколу Європи, сказав німецький міністр.