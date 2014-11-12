Уряд надасть допомогу українцям, які заарештовані в Росії з політичних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.

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"Сім'я Олега (українського режисера Олега Сєнцова – УНІАН) знаходиться не просто в важкому, a в дуже важкому матеріальному становищі, a там - двоє дітей, і, фактично, їм немає за що жити. Уряд прийняв рішення... сім'ї (Сєнцова) перерахувати місячну зарплату. Друге - уряд прийняв рішення про виділення щомісячної грошової допомоги сім'ї Олега Сєнцова", - сказав він.

Також Яценюк звернувся до Міністерства юстиції та Міністерства соціальної політики з проханням підготувати проекти рішень стосовно допомоги сім’ям льотчиці Надії Савченко та інших в'язнів, які арештовані російським режимом.