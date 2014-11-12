Боєць АТО: "У серпні ми могли взяти Донецьк і Луганськ, вийти до кордону з РФ, але не було наказу"

За його словами, коли почався широкомасштабний наступ сил АТО з приходом до влади Петра Порошенка, військовим вдавалося звільняти міста і тіснити супротивника, пише ТСН.

"Ми вже майже відрізали Донецьк і Луганськ від решти території - тобто все було дуже добре. Питання - чому не пішли далі? Ось ми зайшли в Піски 24 липня. Я розумію, ми зайняли рубіж, пару днів у нас там, нехай три дні у нас було дуже "гарячих". Потім ще, нехай, тиждень. Чому ми не пішли далі? Ми стали на цьому рубежі і втратили там 99 днів свого життя - ті, хто з самого початку в цих Пісках воював", - розповів військовий.

Читайте такожБійці 32-го блокпосту: "Бойовики виявились більшими людьми слова, аніж наші генерали" (відео)При цьому, як стверджує "Гном", у силовиків були всі можливості, до середини серпня оточити і відрізати Донецьк-Луганськ і навіть дійти до кордону з Росією.

Однак, такого наказу від командування не надходило. За словами Начовного, наказу йти далі після взяття Пісків, не було.

"Наше командування боїться давати будь-який наказ, тому що за нього доведеться відповідати. Тому у нас все так, на словах. А давайте, нехай стоять. А потім: "Так вони ж самі стояли! Чого вони, самі ж захотіли". Зараз, кажуть, хочуть зробити так, що нібито наша 5-та рота, яка в аеропорту стояла, ледве не сама попросилася в аеропорт їхати", - пояснив "кіборг".

Нагадаємо, бійці АТО продовжують утримувати оборону аеропорту Донецька, незважаючи на регулярні атаки і спроби бойовиків взяти стратегічно важливий об'єкт.