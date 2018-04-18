Звернення до Варфоломія щодо визнання помісної церкви в Україні готували усі фракції Ради, крім «Опоблоку»

Серед ініціаторів проекту постанови про підтримку звернення щодо української помісної церкви є представники усіх фракцій, окрім однієї.

До Верховної Ради надійшов «Проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні» (№8284).

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Картка та текст документу з’явились на сайті парламенту. Серед ініціаторів проекту: голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко, заступник голови парламенту Оксана Сироїд,голова фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко, голова фракції БПП Артур Герасимов, голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак, голова фракції РПЛ Олег Ляшко, голова фракції «Самопомочі» Олег Березюк, та заступник голови депутатської групи "Воля народу" Степан Івахів.

Таким чином, до проекту постанови про звернення до вселенського патріарха долучилися керівництво Ради та представники усі фракцій парламенту, за винятком фракції «Опоблоку» (третьої за кількістю депутатів) та депутатської групи партії «Відродження».

Зазначається, що проект вже направлено на розгляд профільного комітету.

Нагадаємо, Україна проситиме Вселенського патріарха про надання автокефалії Українській Церкві.

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з главами парламентських фракцій закликав Верховну Раду підтримати звернення до Вселенського патріарха щодо створення єдиної помісної Української православної церкви.