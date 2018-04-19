Елітні авто та мільйонні прибутки: журналісти показали, як збагатились міністри за рік (інфографіка)

Журналісти дослідили, що змінилося у деклараціях міністрів за рік.

Зростання грошових активів, нові квадратні метри, люксові автівки і навіть авторські права на книги - 2017 рік видався доволі продуктивним для членів Кабінету міністрів.

Про це йдеться в дослідженні Bihus.Info.

Повідомляється, що дружина прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Олена купила в 2017 році автомобіль Mercedes-Benz GLE 350d, в також отримала в спадщину 1,5 тисячі квадратних метрів землі і житловий будинок у Вінниці площею 26,3 кв. м, а грошові активи родини за 2017 рік зросли на 16 млн гривень.

У декларації міністр внутрішніх справ Арсена Авакова з’явилося три авторських права на українську, російську та англійську версії книги "Ленін з нами?". Також у 2017 році голова МВС ліквідував "Трастову компанію Авакова" і став беззаперечним лідером серед членів Кабміну із зростання грошових активів - за рік його статки зросли на 105 млн гривень.

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Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш гроші, навпаки, витрачав - у 2017 році він придбав машиномісце і квартиру у Києві площею 93 кв. м. Покупки обійшлися йому в 2,5 млн гривень.

У декларації міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика з нової нерухомості з’явилися лише два машиномісця загальною площею 30 кв. м. 288-метрову квартиру на Хрещатику в Києві, 561-метровий будинок у приміському Козині та 1880 квадратів землі він переписав на дружину. Також подружжя продало дві автівки - Mazda 6 і ВАЗ 21065, а їх грошові активи збільшилися на 1,5 млн гривень.

Майновий стан міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака зазнав у 2017 році відносно незначних змін. Його дружина Орися продала свої частки у двох компаніях - виробничо-рекламному агентстві "Візуальні комунікації" та ТОВ "Волинські рекреації". Статки міністра зросли на 627 тисяч гривень.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий збіднів на 2 млн гривень, також з його декларації зникла 223-метрова квартира, яку він нібито орендував у рідного батька. Натомість у ній з’явилася плавуча дача, на оренду якої міністр витратив 63 тисячі гривень.

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До декларації міністра інфраструктури Володимира Омеляна додалася оренда 270-метрового будинку в селі Іванковичах поблизу Києва і 1296 кв. м землі під ним. Орендує їх дружина міністра Світлана Бевза у 25-річної Христини Бевзи, яка, імовірно, доводиться їй родичкою. Також у декларації Омеляна з’явилося право користування BMW Х5 брата і Ford Fusion Comfort матері. Свою ж Volvo S80 він продав. Окрім цього, у жовтні 2017 року дружина міністра заснувала ТОВ "Марк.Ком", яке спеціалізується на шитті одягу.

Дружина міністра оборони Степана Полторака у 2017 році отримала в подарунок від матері автомобіль Mini Cooper і продала 40-метровий будинок і землю під ним. Грошові заощадження подружжя Полтораків зросли на 1,5 млн гривень, натомість зникло право користування автомобілем Mazda 3.

Міністр юстиції Павло Петренко переїхав із однієї орендованої квартири площею 109 кв. м в іншу, на 151 квадрат. Нове помешкання Петренка знаходиться в елітному будинку Pechersk Hills Residence, що у провулку Мічуріна, 28. Також Павло Петренко продав автомобіль Land Rover і накопичив 2,3 млн гривень грошових активів.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов у 2017-му продав Toyota Camry і пересів на Volkswagen Passat.